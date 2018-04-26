У Харкові через спалах кору на карантин закрили обласну дитячу лікарню

У медзакладі зафіксовано кілька випадків захворювання на кір.

Харківську обласну дитячу клінічну лікарню через спалах кору закрили на карантин.

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Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Михайла Черняка.

За відомостями ОДА, в медичному закладі зафіксовано кілька випадків захворювання на кір. Їх точну кількість поки не називають до встановлення остаточного діагнозу.

«Захід профілактичний, щоб не допустити розповсюдження вірусу. Зараз на місці працюють фахівці: беруть змиви, аналізи, підтверджують діагнози тощо», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня на Закарпатті зареєстровано 94 нових випадки захворювання на кір.