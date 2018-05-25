Винник, Джамала і Монатік: українські зірки в новому флешмобі згадали, за що вдячні своїм вчителям (відео)

В рамках флешмобу #учительмоегоуспеха музиканти, телеведучі та інші знаменитості згадали про вчителів.

У незвичайній акції взяли участь Маша Єфросиніна, Джамала, Монатік та інші зірки.

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"У рамках флешмобу #учительмоегоуспеха музиканти, телеведучі та інші знаменитості згадали про вчителів, яким зобов'язані найбільше, і закликали українців номінувати педагогів на премію Global Teacher Prize Ukraine", - повідомили організатори флешмобу.

У соціальному ролику, випущеному громадською спілкою "Освітория" зокрема, Наталія Мосейчук дякує своїм вчителямза те, що навчили її бути собою. Маша Єфросиніна вдячна вчителям за віру в себе і вміння любити і цінувати, Олена Кравець - за те, що навчили бути дорослим, а Надя Дорофєєва - за наполегливість.