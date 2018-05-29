"Моя мрія": любителька РФ Ані Лорак похвалилася перемогою на російській премії (фото)
У ці вихідні в Росії пройшла церемонія нагородження музичної премії RU.TV. Традиційно на ній "засвітилися" і українські виконавці.
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Ані Лорак, яка давно співає в РФ, навіть отримала нагороду в одній з номінацій. Її концертне шоу "Діва" стало "Кращим шоу року" у Росії.
"Щаслива, що шоу, над яким ми працювали так довго, достукатися до ваших сердець. У цьому році саме ця номінація на #премиярутв була особливо важлива для мене! Спасибі моїм улюбленим глядачам, всім, хто голосував! Я дякую геніальному режисеру Олегу Бондарчуку за те, що допоміг здійснити мою мрію! Ти - найкращий!", - написала Лорак в Instagram.
Відзначимо, що крім неї, нагороду отримав ще один український виконавець Макс Барських у номінації "Кращий відеокліп".
#ШОУДИВА - краще шоу року! 🏆 Щаслива, що шоу, над яким ми працювали так довго, достукатися до ваших сердець. ❤ В цьому році саме ця номінація на #премиярутв була особливо важлива для мене! Спасибі моїм улюбленим глядачам, всім, хто голосував! 🙏🏻😘 Я дякую геніального режисера @olegbodnarchuk за те, що допоміг здійснити мою мрію! Ти - найкращий! ✨ Я присвячую це шоу кожній жінці, кожній єдиною і неповторною, кожній Діві і Богині! ❤🙌🏻 Особливе спасибі моєму другові @fkirkorov за підтримку і віру! ❤️ Величезна подяка моєму директору @uspensky за терпіння і витримку. Спасибі Михайлу Кошовому за нове звучання.🙏🏽 Спасибі моїй найкращій команді @art_sarancha, @katya_uspenskaya, @katerinanew1, @natfomi. Моїм @asmekhina, @nazardidyk, @freedomballet_official, @li_litkovskaya. Спасибі @ru_tv. #премиярутв2018 #лучшеешоу #diva
Як повідомляв УНІАН, свіже фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.