"Моя мрія": любителька РФ Ані Лорак похвалилася перемогою на російській премії (фото)

Концертне шоу Лорак "Діва" стало "Кращим шоу року" у Росії.

У ці вихідні в Росії пройшла церемонія нагородження музичної премії RU.TV. Традиційно на ній "засвітилися" і українські виконавці.

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Ані Лорак, яка давно співає в РФ, навіть отримала нагороду в одній з номінацій. Її концертне шоу "Діва" стало "Кращим шоу року" у Росії.

"Щаслива, що шоу, над яким ми працювали так довго, достукатися до ваших сердець. У цьому році саме ця номінація на #премиярутв була особливо важлива для мене! Спасибі моїм улюбленим глядачам, всім, хто голосував! Я дякую геніальному режисеру Олегу Бондарчуку за те, що допоміг здійснити мою мрію! Ти - найкращий!", - написала Лорак в Instagram.

Відзначимо, що крім неї, нагороду отримав ще один український виконавець Макс Барських у номінації "Кращий відеокліп".

Як повідомляв УНІАН, свіже фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.