Посол Франції в Україні Дюмон відвідала Луганську область

Посла зацікавив стан промисловості та аграрного сектору області.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон відвідала Луганську область.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко.

"Сьогодні спільно з командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наевым провели зустріч з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон. Під час зустрічі говорили про хід Операції Об'єднаних сил в Луганській області, основні проблеми та загрози на шляху до встановлення миру в нашому регіоні", - зазначив він.

Клименко додав, що Дюмон зацікавив стан промисловості та аграрного сектору Луганської області.

Заступник голови ОДА висловив сподівання на встановлення плідних і результативних зв'язків з французькими колегами.