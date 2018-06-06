"Пройшла зі мною усе": MONATIK розповів про початок сімейного життя

Співак зізнався, що захоплюється своєю коханою.

Український співак і тренер вокального шоу "Голос.Діти-4" MONATIK (Дмитро Монатік) розговорився про свою дружину Ірину Демічеву і розповів, чому вважає її героїнею.

Цим він поділився з виданням Clutch. "Це просто приголомшлива жінка і мені казково пощастило. Вона втілення всього, що має бути в жінці для мене. Вона пройшла зі мною всі: вогонь і мідні труби, все, що було. Ми починали зі знімною квартири, в якій зі свого у нас був тільки матрац", - зізнався співак.

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За словами Дмитра, Ірина його дуже мотивує: "Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш".

Співак зізнався, що захоплюється своєю коханою. "Коли вона подарувала мені двох синів, вона просто героїня. Я був на двох пологах, я бачив, що переживає жінка. Вона для мене героїня і я захоплююся нею", - підкреслив він.

Відзначимо, що Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти.

Ірина Демічева, за сумісництвом, є директором проекту MONATIK.