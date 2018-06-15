Гурт "ВВ" випустив заворожливий кліп на пісню, якій вже 500 років (відео)

Гурт "Воплі Відоплясова" на чолі з Олегом Скрипкою зняв новий кліп. Музиканти представили атмосферне відео на композицію "Дібрівонька". Новий кліп "ВВ" – не з веселих. ;Він драматичний, драматургічний, ліричний, прекрасна українська народна мелодія звучить в цьому кліпі", - прокоментував Скрипка.

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Пісня "Дібрівонька", на яку створили кліп - народна, їй уже майже 500 років. Та Олег Скрипка переконаний, вона актуальна й сьогодні. Адже вона передає увесь біль дівчат, які втрачають на війні коханих.

"ВВ" – це весела група, у нас веселі пісні, але іноді трапляються і ліричні. Це лірична пісня, і для "ВВ" це такий невеличкий експеримент, тому що пісня народна, ми народні пісні виконуємо, але це рідкісна пісня, яка знайдена в фольклорній експедиції, вона нетипова для української традиції", - сказав музикант.