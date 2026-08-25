У США померла легенда кантрі-музики Доллі Партон

За свою кар’єру вона написала понад три тисячі композицій, багато з яких виконували інші артисти.

Співачка, авторка пісень та актриса Доллі Партон, чия блискуча слава в кантрі-музиці поєднувалася з популярністю в поп-музиці та успішною паралельною кар'єрою в кіно та на телебаченні, померла в США 25 серпня. Їй було 80 років.

Родина не повідомила причину смерті, але заявила, що вона "мирно померла сьогодні в Нешвілі". Повідомлення з’явилося на її офіційній сторінці в Instagram, супроводжуване відеозверненням її племінника Браяна Сівера від імені родини Партон.

"Життя, що сяяло так яскраво, що весь світ міг це бачити, - Доллі назавжди залишиться джерелом натхнення не лише завдяки своїй позачасовій музиці та плідній творчості, а й завдяки своєму дотепності, теплоті та доброті, які змушували нас усіх почуватися як у родині. Спадщина Доллі Партон - це любов, співчуття та стійкість. За свою сімдесятирічну кар’єру вона надихнула кілька поколінь артистів і шанувальників своєю музикою та непохитною відданістю справі покращення світу. Її пісні й надалі знаходитимуть відгук у людей різного віку, а її благодійна діяльність матиме довгостроковий вплив", - йдеться в офіційному некролозі родини.

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Доллі Партон: чим вона прославилася

За свою понад 50-річну кар’єру Доллі Партон випустила 49 альбомів, отримала 11 премій "Греммі" і стала однією з найуспішніших у комерційному плані співачок в історії кантрі-музики. Також Партон написала понад три тисячі композицій, багато з яких виконували інші артисти. Так, саме Доллі Партон була авторкою хіта "I Will Always Love You", відомого у виконанні Вітні Г’юстон.

Серед інших відомих пісень Доллі Партон - "Jolene", "Coat of Many Colors" та "9 to 5".

Смерті знаменитостей

21 серпня колишній басист легендарного гурту Queen Баррі Мітчелл пішов з життя. Чоловікові було 76 років. Пізніше інформацію ЗМІ підтвердив офіційний представник гурту.

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