У Донецьку чутно вибухи, вже загинув один мирний житель

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу мерії Донецька.

"Перша половина дня 5 грудня в Донецьку проходить в напруженій обстановці. У всіх районах чутні звуки канонади. Внаслідок ведення бойових дій загинув один мирний житель, ще один отримав важкі поранення", - розповіли в мерії.

Також повідомляється, що в аварійну службу ПАТ "Донецькміськгаз" почали надходити дзвінки від жителів Куйбишевського району про пошкоджені в результаті потрапляння снарядів будинки і газопроводи в селищах Азотний і Червоний орач.

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Крім того, пошкоджено газопровід високого тиску, що постачає газ мешканцям Ленінського району.

Нагадаємо, зранку мерія Донецька повідомляла, що минула ніч у місті пройшла без бойових дій.