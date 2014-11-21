Ніч у Донецьку пройшла спокійно - міськрада

11:43, 21 листопада 2014
Суспільство
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За минулу добу, внаслідок попадання снарядів і послідуючого горіння, в Київському та Куйбишівському районах міста зруйновані п'ять будинків, повністю знищений один будинок.

REUTERS

Про це повідомляє Донецька мерія.

Станом на 11.00 в Донецьку спокійна обстановка, повідомлення від жителів про події в районах міста не надходять. Системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.

«Аварійно - ремонтні бригади продовжують вести роботи по ремонту і заміні ліній електропередач та електрообладнання, пошкоджених в результаті бойових дій», - йдеться в повідомленні.

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Бригадами відновлено електропостачання Центрального і Північного водопровідних вузлів в Донецьку, знеструмлених в результаті артобстрілу в ніч з 19 на 20 листопада. Відновлено подачу води та електропостачання мешканцям Київського району міста.

Частково залишаються знеструмленими селище Трудівське, приватний сектор селища Жовтневий, Ворошиловський та Київський райони міста.

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