Ніч у Донецьку пройшла спокійно - міськрада
За минулу добу, внаслідок попадання снарядів і послідуючого горіння, в Київському та Куйбишівському районах міста зруйновані п'ять будинків, повністю знищений один будинок.
Про це повідомляє Донецька мерія.
Станом на 11.00 в Донецьку спокійна обстановка, повідомлення від жителів про події в районах міста не надходять. Системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.
«Аварійно - ремонтні бригади продовжують вести роботи по ремонту і заміні ліній електропередач та електрообладнання, пошкоджених в результаті бойових дій», - йдеться в повідомленні.
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Бригадами відновлено електропостачання Центрального і Північного водопровідних вузлів в Донецьку, знеструмлених в результаті артобстрілу в ніч з 19 на 20 листопада. Відновлено подачу води та електропостачання мешканцям Київського району міста.
Частково залишаються знеструмленими селище Трудівське, приватний сектор селища Жовтневий, Ворошиловський та Київський райони міста.