Стало відомо подробиці вибуху міськвідділу міліції в Авдіївці: контужено дві особи

Вчора, в результаті попадання снаряда в будівлю міськвідділу міліції в Авдіївці, контужені два співробітника.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний міліціонер Донецької області В'ячеслав Аброськін, який побував на місці події.

"Один міліціонер - з доданого підрозділу, другий - з числа міліціонерів Донеччини. Загиблих, Слава Богу, немає. Постраждалі доставлені до міської лікарні", - повідомив Аброськін.

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Він нагадав, що на території Авдіївки несуть службу підрозділи міліції Черкаської області, а також правоохоронці Донецького регіону.

Аброськін відзначив, що обстріл Авдіївки з боку бойовиків триває. У будівлю міськвідділу потрапили вдруге, але обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, в Авдіївці вибухнула будівля міського відділу міліції, начальник облуправління МВС В'ячеслав Аброськін пообіцяв розповісти подробиці пізніше.