У Ялті автозак з арештантами провалився під асфальт біля міського суду (відео)

В Ялті автозак із арештантами просто біля міського суду провалився в яму, що утворилася на проїжджій частині, йдеться в сюжеті ТСН.Спецвипуск.

Поліцейську машину, що застрягла посеред дороги, зняв на відео місцевий житель.

У коментарях чоловік написав, що на цій вулиці нещодавно закінчився ремонт - його виконували дорожники з Вологди.

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Ще житель Ялти залишив невеликий коментар: "Дурні та дороги - для декого національне надбання".

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Сімферополі поховали шістьох кримських татар, які розбилися дорогою з весілля. Восьмеро людей на "Жигулі" поверталися з весілля і на великій швидкості влетіли у величезну яму просто посеред дороги.