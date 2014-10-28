Побувавши у Великій Ялті, половина туристів не збираються повертатися - "міністр"

Про це сьогодні під час виїзного засідання в Ялті заявила "міністр курортів і туризму" окупаційного уряду півострова Олена Юрченко.

"Ми проводили опитування, під час якого з'ясувалося, що 50% тих, хто відпочивали в цьому сезоні на території Великої Ялти, поки не планують повертатися", - сказала вона. За її словами, основною причиною цього є кардинальна невідповідність показників "ціни-якості" наданих туристичних послуг.

"Головними причинами цього поки що-не-повернення служить, зокрема, невідповідність показників умов розміщення тому унікальному природному потенціалу, який є в Ялті. Ще одна причина, це, звичайно, досить низький рівень сервісу, і ми це прекрасно знаємо", - пояснила "міністр".

Читайте такожРосія шахраює з закордонними паспортами кримчанЮрченко також додала, що ще одним фактором, що відлякує туристів, є численні точки виносної торгівлі.

"Це, безумовно, і засилля нашої виносної торгівлі, в більшості - незаконної, і невідповідність ціни-якості", - підкреслила вона.