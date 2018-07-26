Онкохворому знаменитому акторові радянського кіно не допомогло лікування в Ізраїлі

10:06, 26 липня 2018
Суспільство
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Караченцов проходив лікування в Ізраїлі / Кадр з фільму "Людина з бульвару Капуцинів"

Протягом декількох місяців Микола Караченцов бореться за життя — рік тому у 73-річного актора діагностували рак легень. Спочатку лікарі думали, що артист лише підхопив запалення, проте при повторному огляді у нього виявили серйозні проблеми.

Нещодавно актор і його дружина повернулися до Росії з Ізраїлю, де Караченцов проходив курс лікування, яке, за словами Людмили Поргіної, так і не допомогло, передає "СтарХіт".

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Дружина артиста зізналася, що ізраїльським лікарям не вдалося перемогти онкологію актора. І тепер зірці кіно доведеться знову пройти курс лікування.

"Ми пройшли там курс променевої терапії в надії «засушити» злоякісне утворення, потім повернулися в Москву, трохи почекали, і ось сьогодні побували в онкоцентрі, де нам винесли невтішний вердикт – променева терапія не допомогла, потрібно продовжувати робити хімію, щоб не пішли метастази", - розповіла Людмила Поргіна.

Раніше Микола Караченцов вперше за довгий час з'явився на публіці. 73-річний актор взяв участь у ток-шоу "Нехай говорять", повернувшись з-за кордону, де проходив лікування.

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Теги: #рак#Караченцов у важкому стані