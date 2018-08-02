Настя Каменських потрапила до лікарні з отруєнням: співачка показала "несамовиті" кадри (фото)

Про те, що співачка в лікарні стало відомо з її Instagram Stories. Настя записала короткий ролик, в якому розповіла, що отруїлася.

Відома українська співачка Настя Каменських (NK) опинилася під крапельницею.

Про те, що співачка в лікарні стало відомо з її Instagram Stories. Настя записала короткий ролик, в якому розповіла, що отруїлася.

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"Я дуже сильно отруїлася п'ять днів тому і вирішила, що зможу самостійно привести себе в форму. Але, на превеликий жаль, у мене це не вийшло, мені ставало все гірше і гірше, мене ще більше нудило, більше ходила в туалет. І все одно, я прийшла в лікарню і зробила собі крапельницю", - поділилася співачка.

"Це несамовите відео говорить про те, що не зволікайте, а відразу йдіть до лікаря", - додала Каменських.