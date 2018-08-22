"Соковита": Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте

Чорно-біле фото, опубліковане співачкою в соцмережі, зібрало майже 100 тисяч лайків.

Українська співачка Настя Каменських виклала в мережу фотографії, на яких зображена в незвичайному вбранні з глибоким декольте.

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Знімки артистка оприлюднила в Instagram. На фото Каменських відображена в чорних штанях з паєтками, в кофті з глибоким декольте і в незвичайному піджаку, один із знімків — чорно-білий.

Фото за 13 годин зібрало понад 100 тисяч лайків, його похвалили фанати співачки. "Шикарні груди...", "Богиня!", "Соковита", "На Анджеліну Джолі тут дуже сильно схожа", - пишуть фанати зірки.

Раніше Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику.