СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, яких спецслужби РФ готували до втручання у вибори президента-2019

За даними СБУ, російські спецслужби залучили до «співпраці» жителів міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соціальних мережах.

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України протягом серпня викрили та заблокували діяльність мережі інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів президента України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зокрема, оперативники СБУ встановили, що російські спецслужби залучили до «співпраці» через комунікативні можливості Інтернету жителів міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соціальних мережах.

«Спецслужби РФ поставили задання із підготовки «плацдарму» для проведення заздалегідь запланованих заходів із впливу на хід проведення майбутніх виборів президента України через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів», - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби з’ясували, що серед завдань, що ставились представниками країни-агресора, був пошук блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини.

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«Адміністратори також мали залучити «підставних» осіб для реєстрації інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен. За вказані дії росіяни пропонували грошову винагороду. Житель Дніпра мав ще й самостійно відшукати та замовити послуги із просування інтернет-ресурсів та контенту у ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України. За задумом спецслужб Росії, такі дії мали приховати їхню причетність до поширення «фейкових» новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу», - зазначили у відомстві.

За даними СБУ, російські куратори також планували заходи для загострення суспільно-політичної обстановки напередодні та під час проведення виборів президента.

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«Для цього виконавці повинні були «перекручувати» новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соціальних мережах групи нібито патріотичного направлення. На цих ресурсах була запланована публікація деструктивних матеріалів, у тому числі із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України та порушення її територіальної цілісності», - сказано у повідомленні.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, проводяться слідчі (розшукові) дії із збирання доказів, необхідних для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, в травні у Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних матеріалів в інтересах країни-агресора.