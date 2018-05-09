У Дніпрі СБУ викрила агентів російських спецслужб на підготовці провокаційних телесюжетів

За завданням «кураторів» зловмисники повинні були виготовити прапори із забороненою в Україні символікою тоталітарних режимів, які передбачались для розміщення в обласному центрі у місцях масового перебування людей.

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних матеріалів в інтересах країни-агресора.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги правоохоронці встановили, що місцевий житель, який є активістом однієї з проросійських громадських організацій, у березні 2018 року був завербований спецслужбами РФ.

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За завданням «кураторів» зловмисник разом з поплічниками повинні були виготовити прапори із забороненою в Україні символікою тоталітарних режимів. Вказана «продукція» передбачалась для розміщення в обласному центрі у місцях масового перебування людей. Результати своєї «роботи» у вигляді фото- та відеоматеріалів агітатори мали передавати представникам спецслужб РФ для підготовки «фейкових» сюжетів російськими телеканалами.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками грошової винагороди з Москви у вигляді «передоплати» за вчинення протиправних дій в Україні.

За інформацією СБУ, основні «зусилля» агентів Кремля були спрямовані на дестабілізацію обстановки у Дніпрі саме напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З цією метою планувались підготовка деструктивних матеріалів із закликами до відновлення СРСР, інспірування настроїв населення проти патріотичних об’єднань громадян та сутичок під час проведення масових заходів.

У ході слідчих дій зафіксовані беззаперечні докази причетності країни-агресора до організації підготовки провокаційних матеріалів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.