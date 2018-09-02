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Учасниця "ВІА Гри" залишає групу

01:31, 02 вересня 2018
Суспільство
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Рішення було прийнято разом з новоспеченим чоловіком Кирилом / Instagram Анастасія Кожевникова

Про це вона заявила у інтерв'ю програмі "Світське життя".

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Саме під час свого романтичного весілля дівчина повідомила про своє рішення.

"Другого вересня закінчується контракт з групою "ВІА Гра" і я йду у сольне плавання. Тому медовий місяць у нас скасовується. Будемо працювати наді мною", - сказала співачка.

Рішення було прийнято разом з новоспеченим чоловіком Кирилом.

"Просто п'ятирічного контракту мені вистачило. Я чітко відбула. Тому тепер хочу спробувати власні сили йти далі самостійно", - заявила Настя.

Як повідомляв УНІАН, учасниця групи "ВІА Гра" Анастасія Кожевникова в День Незалежності України вийшла заміж.

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Теги: #ВІА Гра