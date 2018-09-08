Багатостраждальна Авдіївка знову залишилась без води

Водопостачання міста припинене через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції у так званій «сірій зоні» після пошкодження повітряної лінії електропередач. Ремонтні роботи заплановано на сьогодні за умови отримання гарантій безпеки та припиненню вогню.

Авдіївка вкотре залишилась без води.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, 6 вересня о 19.00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те що, через пошкодження повітряної лінії електропередач сталось знеструмлення та зупинка Донецької фільтрувальної станції (ДФС) (попередньо відключення сталося через сильний вітер), що розташована в Ясинуватському районі (в так званій «сірій зоні»).

У зв’язку із зупиненням ДФС було припинено водопостачання Авдіївки, в якій проживає 22 тис. осіб.

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7 вересня року під час обстеження території було виявлено обрив проводу високовольтної лінії 110 кВ «Макіївська – АКХЗ № 2» та несправність трансформатора (на тимчасово непідконтрольній українській владі території).

Сьогодні подачу питної води населенню буде здійснено погодинно з запасів резервуару ємкістю 4 тис. м куб. (розташований на території міста), в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 доби.

У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою здійснюватиметься шляхом підвозу автомобілями.

Ремонтні роботи пошкодженої лінії та виявлення поломки трансформатора заплановано на сьогодні за умови отримання гарантій безпеки та припиненню вогню.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція, розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.