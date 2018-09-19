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Померла народна артистка України (фото)

16:27, 19 вересня 2018
Суспільство
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Серце артистки зупинилося 19 вересня / фото facebook.com/klara.labyk

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Їй було 74 роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала її колега Марина Манзулич.

"Померла наша колега, Людина з великої букви, почесний громадянин Ужгорода, улюблениця наших учнів, вчитель музики Попович-Лабик Клара Василівна", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві помер відомий український музикант Михайло Білик. Він грав у Cowboy Band, Memphis Belle та інших колективах.

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Теги: #смерть#співачка