Померла народна артистка України (фото)

У 2004 році Кларі Попович-Лабик було присвоєно звання народної артистки України.

Пішла з життя народна артистка України, відома співачка, солістка Закарпатського народного хору Клара Попович-Лабик.

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Їй було 74 роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала її колега Марина Манзулич.

"Померла наша колега, Людина з великої букви, почесний громадянин Ужгорода, улюблениця наших учнів, вчитель музики Попович-Лабик Клара Василівна", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві помер відомий український музикант Михайло Білик. Він грав у Cowboy Band, Memphis Belle та інших колективах.