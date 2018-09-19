Померла народна артистка України (фото)
16:27, 19 вересня 2018Суспільство
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У 2004 році Кларі Попович-Лабик було присвоєно звання народної артистки України.
Серце артистки зупинилося 19 вересня / фото facebook.com/klara.labyk
Пішла з життя народна артистка України, відома співачка, солістка Закарпатського народного хору Клара Попович-Лабик.
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Їй було 74 роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала її колега Марина Манзулич.
"Померла наша колега, Людина з великої букви, почесний громадянин Ужгорода, улюблениця наших учнів, вчитель музики Попович-Лабик Клара Василівна", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві помер відомий український музикант Михайло Білик. Він грав у Cowboy Band, Memphis Belle та інших колективах.
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