"Задовбав цей силікон": що говорять користувачі мережі про нову "Міс Україна-2018" (фото, відео)

Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.

20 вересня відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна-2018". Тоді переможницею конкурсу вибрали Вероніку Дідусенко. Але після резонансного скандалу через приховування факту розлучення і наявності дитини, її позбавили престижного титулу.

Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.

Що говорять про нову "Міс Україна-2018" в Instagram:

"Дидусенко красивее.. Жаль..."

"Видно що за гроші обрали. Ні вона красива, але були там набагато красивіші"

"Красуня"

"Ей не корону одевать нужно и представлять нашу страну , а книжки почитать и научиться разговаривать нормально"

"Ужасна...мені більше Поліна Ткач подобадась"

"Никакая....самая обычная"

"...Задолбал этот силикон".