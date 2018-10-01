"Задовбав цей силікон": що говорять користувачі мережі про нову "Міс Україна-2018" (фото, відео)
20 вересня відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна-2018". Тоді переможницею конкурсу вибрали Вероніку Дідусенко. Але після резонансного скандалу через приховування факту розлучення і наявності дитини, її позбавили престижного титулу.
Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.
Що говорять про нову "Міс Україна-2018" в Instagram:
"Дидусенко красивее.. Жаль..."
"Видно що за гроші обрали. Ні вона красива, але були там набагато красивіші"
"Красуня"
"Ей не корону одевать нужно и представлять нашу страну , а книжки почитать и научиться разговаривать нормально"
"Ужасна...мені більше Поліна Ткач подобадась"
"Никакая....самая обычная"
"...Задолбал этот силикон".