Держкомтелерадіо хоче закрити українську версію Euronews
12:57, 12 січня 2015Суспільство
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Державний комітет телебачення і радіомовлення пропонує відмовитися від української версії міжнародного телеканалу Euronews.
Держкомтелерадіо хоче відмовитися від української версії Euronews / rusbase.vc
Про це йдеться в проект розпорядження Кабінету міністрів "Про припинення функціонування україномовної версії міжнародного телеканалу Euronews", розміщеному на сайті відомства, повідомляє ZN.UA.
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Українська редакція Euronews почала роботу в серпні 2011 року, одна з перших передач (про святкування річниці Незалежності України) вийшла в підцензурному варіанті.
У вересні 2014 року НТКУ повідомляла про заборгованість перед Euronews на суму 176 млн грн.
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