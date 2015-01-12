Держкомтелерадіо хоче закрити українську версію Euronews

Про це йдеться в проект розпорядження Кабінету міністрів "Про припинення функціонування україномовної версії міжнародного телеканалу Euronews", розміщеному на сайті відомства, повідомляє ZN.UA.

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Українська редакція Euronews почала роботу в серпні 2011 року, одна з перших передач (про святкування річниці Незалежності України) вийшла в підцензурному варіанті.

У вересні 2014 року НТКУ повідомляла про заборгованість перед Euronews на суму 176 млн грн.