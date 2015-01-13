Бойовики обстріляли Щастя - загинув мирний житель, 2 міліціонери поранені

Як сказано в повідомленні голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, упродовж вчорашньої доби і минулої ночі населені пункти на контрольованій Україною території Луганської області продовжували активно обстрілюватись бойовиками ЛНР з артилерії, мінометів і систем «Град».

У зоні ураження виявились Щастя, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Золоте, Гірське і Чернухіне. Найбільш інтенсивному обстрілу було піддано місто Щастя, яке впродовж доби обстріляли з мінометів п'ять разів. Міни вибухали в районі теплоелектростанції, поблизу мосту через Сіверський Донець, біля автостанції, поряд із садовим товариством і стадіоном.

У результаті одного з обстрілу місцевості біля фільтраційного пункту близько 13.00 було смертельно поранено місцевого жителя, який проходив вулицею. 53-річному чоловікові відірвало ногу, він загинув на місці від втрати крові.

Крім того, поранено двох співробітників міліції, які охороняли фільтраційний пункт, обох доставлено до лікарні.

Читайте такожБойовики обстріляли метеовежу донецького аеропорту«Складна ситуація зберігається в Станиці Луганській, за ніч райцентр тричі обстріляли з артилерії і «Градів». Бойовики вели вогонь з боку пам'ятника Князю Ігорю на березі Сіверського Донця, контрольованої ЛНР території. Обстрілу було піддано також прилеглі до райцентру селища Валуйське і Вільхова. Інформації про постраждалих мирних жителів немає. У самому райцентрі через бойові дії так і не змогли відновити електропостачання, тепло і центральне водопостачання», - відзначив Москаль.

Крім того, в селище Чорнухине Попаснянського району сьогодні вранці виїхали ремонтні бригади для відновлення пошкоджених ліній електропередач, але після 9.00 почався артилерійський обстріл, тому роботи так і не почали.

У Кримському Новоайдарського району ніч минула тихо. У половині селища поки що немає світла (лінії електропередач пошкоджено позавчорашнім обстрілом з «Градів»), сьогодні туди мають приїхати ремонтники для відновних робіт.