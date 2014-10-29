Сили АТО відбили атаку бойовиків біля селища Чорнухине (мапа АТО)
13:50, 29 жовтня 2014Політика
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Сили АТО відбили атаку бойовиків на взводний опорний пункт поблизу населеного пункту Чорнухине Луганської області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено одного військового«Біля селища міського типу Чорнухине наші військові відбили атаку терористів на взводний опорний пункт, бойовики зазнали втрат і відступили», - зазначив він.
Ситуація у зоні АТО станом на 29 жовтня / rnbo.gov.ua
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