Сили АТО відбили атаку бойовиків біля селища Чорнухине (мапа АТО)

13:50, 29 жовтня 2014
Політика
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Сили АТО відбили атаку бойовиків на взводний опорний пункт поблизу населеного пункту Чорнухине Луганської області.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено одного військового«Біля селища міського типу Чорнухине наші військові відбили атаку терористів на взводний опорний пункт, бойовики зазнали втрат і відступили», - зазначив він.

Ситуація у зоні АТО станом на 29 жовтня / rnbo.gov.ua

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