Україна на державному рівні відзначить 200-річчя композитора Вербицького - автора музики гімну

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 272, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати стоячи виконали Державний Гімн України.

У постанові зазначається, що 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Вербицького – українського священика, композитора, диригента, громадського діяча, автора музики до Українського Державного та національного Гімну.

З метою виховання у громадян патріотизму, поваги до історії та державних символів України, враховуючи важливість постаті Вербицького у розвитку української державності та української культури, ВР постановляє у 2015 році урочисто відзначити на державному рівні 200-річчя з дня народження Вербицького.

Читайте такожУ Києво-Печерській Лаврі відкрили пам'ятний знак Тарасу Шевченку (фото, відео)Кабінету міністрів рекомендується у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови утворити організаційний комітет з підготовки і проведення заходів щодо відзначення 200-річчя з дня народження Вербицького; у двотижневий термін після утворення оргкомітету розробити і затвердити план заходів щодо відзначення 200-річчя з дня народження Вербицького, вирішити питання щодо його фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України рекомендується організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені життю і діяльності Вербицького, та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 200-річчя з дня його народження.

Також Українському державному підприємству поштового зв'язку "Укрпошта" пропонується видати поштову марку, присвячену 200-річчю з дня народження Вербицького.

Серед іншого, пропонується встановити Вербицькому пам'ятник у Львові, а також відкрити там музей.