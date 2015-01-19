Польща у 2014 році отримала в 50 разів більше заявок від українців про надання притулку

Про це свідчать дані Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC). Українці посіли друге місце за кількістю поданих заявок про притулок після громадян Росії чеченської національності, які залишилися традиційними лідерами серед іноземців, які просили притулку в Польщі.

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В цілому притулок у Польщі попросили близько 5,9 тис. громадян іноземних держав у порівнянні з рекордними за останні 11 років 15,1 тис. в попередньому році.

UDSC вже розглянула понад тисячі заявок, які подали українці, та згоду на перебування у Польщі в рамках процедури надання статусу біженця отримали 17 громадян України.

Майже 650 випадках польська адміністрація видала негативне рішення, а 370 справ були залишені без розгляду (як правило, люди самі відмовлялися від цього - УНІАН).

За даними UDSC, кількість заявок від українців про надання притулку зменшилася в останні два місяці минулого року після того, як у жовтні був досягнутий рекордний за весь рік місячний показник - більш ніж 300 таких прохань.

За перші два тижні поточного року такі заявки подали трохи більше 60 громадян України.

Торік притулку в Польщі найчастіше просили жителі українського Донбасу і окупованого Росією Криму.