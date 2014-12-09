Статусу біженців у Польщі вже попросили 2 тисячі українців
01:20, 09 грудня 2014Суспільство
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2100 українців подали заяви про надання статусу біженця у Польщі в 2014 році.
REUTERS
Про це повідомила речник Управління у справах іноземців Ева Пєхота, передає Польське радіо.
Раніше такі заяви подавали менше 100 українців за рік.
"Не всі заяви розглядаються позитивно. Причиною відмови є той факт, що Управління перевіряє, чи вказана особа має можливість проживати у безпеці на території України", - зазначила Пєхота.
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До Управління у справах іноземців Польщі загалом у 2014 році надійшло більше 6 тисяч заяв. Окрім українців, найчисельнішу групу громадян становлять представники Російської Федерації чеченського походження.
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