Статусу біженців у Польщі вже попросили 2 тисячі українців

Про це повідомила речник Управління у справах іноземців Ева Пєхота, передає Польське радіо.

Раніше такі заяви подавали менше 100 українців за рік.

"Не всі заяви розглядаються позитивно. Причиною відмови є той факт, що Управління перевіряє, чи вказана особа має можливість проживати у безпеці на території України", - зазначила Пєхота.

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До Управління у справах іноземців Польщі загалом у 2014 році надійшло більше 6 тисяч заяв. Окрім українців, найчисельнішу групу громадян становлять представники Російської Федерації чеченського походження.