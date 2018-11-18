Об'єднавчий собор православних церков України перенесено - ЗМІ

На цьому соборі повинні обрати голову майбутньої автокефальної церкви.

Об'єднавчий собор українських православних церков, який повинен затвердити всі умови створення помісної церкви в Україні та обрати її голову, перенесено на грудень.

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Про це розповіли джерела в церковних колах виданню "Лівий берег". Відзначається, що поки орієнтовна дата проведення цього собору встановлена на 9-10 грудня.

Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ Московського Патріархату назвав дату проведення об'єднавчого собору – 22 листопада.

Між тим, в УПЦ Київського патріархату раніше заявили про відсутність офіційної дати проведення об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Також було ухвалено рішення про визнання Константинополем узурпації влади над Київською митрополією Москвою незаконним актом. Також синод вирішив зняти всі заборонні санкції РПЦ щодо предстоятеля УПЦ КП Філарета і предстоятеля УАПЦ Макарія. Разом з тим Патріархія підкреслила неприпустимість майнових конфліктів і насильства у процесі творення помісної церкви в Україні.

У відповідь на це 15 жовтня Російська православна церква заявила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом.