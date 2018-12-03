KAZKA прокоментувала інформацію про участь у російському шоу

KAZKA спростувала інформацію, що з'явилася в мережі, про те, що нібито виступить у Німеччині на російському шоу "Пісня року".

Українська група KAZKA, автор хіта "Плакала", не братиме участі у російському шоу "Пісня року" в Німеччині в березні 2019-го.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав продюсер групи Андрій Уреньов. "Група не бере участі в цьому концерті", - повідомив він.

Пізніше заява з'явилася й на офіційній сторінці групи. "Друзі! Будь-яка інформація щодо майбутніх виступів KAZKA, яка не підтверджена представниками групи або яка не міститься на офіційному сайті, є нічим іншим, як фейком. Будьте уважні й споживайте якісний контент", - зазначили в колективі.

Раніше "Обозреватель" повідомив, що організатори російського фестивалю "Пісня року", який повинен відбутися в Німеччині 2 березня 2019 року, заявили про участь у ньому української групи KAZKA.

У початковій версії афіші, крім KAZKA, були вказані російські артисти Микола Басков, Лоліта Мілявська, група "Дискотека Аварія", українська співачка Таїсія Повалій, Вєрка Сердючка та інші.

Зараз у списку учасників фестивалю групи KAZKA немає.