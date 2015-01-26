Спецбригади екстреної медичної допомоги приведуть в повну готовність

У повідомленні міністерства зазначено, що мова йде про Дніпропетровську, Запорізьку, Київську, Харківську області, місто Київ та Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.

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Також доручено забезпечити бригади необхідним запасом медикаментів у розрахунку на 3 доби роботи, повідомили в прес-службі МОЗ.

Крім цього, МОЗ доручив створити резерв ліжкового фонду та забезпечити, у разі необхідності, госпіталізацію постраждалих із зони проведення АТО в стаціонарні заклади охорони здоров'я та стаціонарів науково-дослідних інститутів, евакуацію потерпілих з допомогою санітарного транспорту з місця доставки в вищезазначені заклади охорони здоров'я, створення резервів необхідних медикаментів. Бути готовими надати необхідну допомогу медикаментами та виробами медичного призначення закладам охорони здоров'я, які працюють на території Донецької, Луганської областей, а також Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, які є максимально наближеними до зони проведення АТО.