У Харкові госпіталізовано 8 постраждалих від вибуху біля Московського райсуду – міськрада



Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на головного лікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. О. І. Мещанінова Олену Ковальову.

За її відомостями, всього до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. О. І. Мещанінова госпіталізовані 8 постраждалих, вкрай важких серед них немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харкова стався вибух. Внаслідок вибуху були травмовані 12 осіб. Усім їм була запропонована госпіталізація.

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Перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору», які підтримують Соколова.

Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт.