Україна не повинна давати більше автономії для Донбасу - опитування УНІАН
Майже половина читачів УНІАН впевнена: Україна не може надати більше автономії окупованому Донбасу.
Більшість читачів УНІАН вважає, що Україна не може надати більше автономії окупованому Донбасу, адже статус цих територій визначено Конституцією.
Про це свідчать дані опитування в групі УНІАН ВКонтакте, в якому взяли участь 2 616 людини.
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Такої думки дотримується майже половина респондентів - 1 266 осіб (48.4%). І зі значним відривом 607 (23.2%) респондентів вважають, що надання ще більшої автономії для частин Луганської та Донецької областей - єдиний шанс для миру в Україні.
У той же час 555 (21.2%) опитаних за те, щоб це питання було розглянуто на загальноукраїнському референдумі. І лише 188 (7.2%) респондентів вважають, що для Донбасу і так вже існує окремий закон, за яким окупованим територіями дали спеціальний статус.