Україна не повинна давати більше автономії для Донбасу - опитування УНІАН

Більшість читачів УНІАН вважає, що Україна не може надати більше автономії окупованому Донбасу, адже статус цих територій визначено Конституцією.

Про це свідчать дані опитування в групі УНІАН ВКонтакте, в якому взяли участь 2 616 людини.

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Такої думки дотримується майже половина респондентів - 1 266 осіб (48.4%). І зі значним відривом 607 (23.2%) респондентів вважають, що надання ще більшої автономії для частин Луганської та Донецької областей - єдиний шанс для миру в Україні.

У той же час 555 (21.2%) опитаних за те, щоб це питання було розглянуто на загальноукраїнському референдумі. І лише 188 (7.2%) респондентів вважають, що для Донбасу і так вже існує окремий закон, за яким окупованим територіями дали спеціальний статус.