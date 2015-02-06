ЗМІ: Путін надіслав Меркель і Олланду таємний лист з вимогою більшої автономії "ДНР" і "ЛНР"

Про це повідомляє РБК з посиланням на Wall Street Journal.

За словами неназваного західного чиновника, на цьому тижні Путін надіслав таємний лист Олланду і Меркель, в якому запросив більшу територію і автономію бойовикам. Лідери Франції та Німеччини відкинули цю пропозицію, у зв'язку з чим і запланували п'ятничний візит до Москви. За даними газети, західні лідери летять до Москви зі своєю контрпропозицією.

Напередодні візиту до Києва, який пройшов нещодавно, Олланд і Меркель оголосили, що відвідають Москву. За словами французького президента, лідери вирішили почати «нову ініціативу». Він додав, що зробить нову пропозицію, яка буде заснована на територіальній цілісності України. Метою візиту в Москву Олланд назвав складання тексту угоди, яка має бути прийнятною для всіх сторін.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що лідери трьох країн будуть обговорювати, що вони можуть зробити для якнайшвидшого припинення "громадянської війни на південному сході України".

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За підсумками переговорів у Києві заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий заявив, що сторони обговорювали «абсолютно нові пропозиції» щодо врегулювання кризи. Він підкреслив, що основою переговорів «не був ніякий документ Путіна».

Переговори тривали більше п'яти годин. Сторони зажадали негайного припинення вогню, виводу іноземних військ, відведення важкої техніки і озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх заручників, а також Надії Савченко.

Напередодні ж пройшла зустріч Порошенка і держсекретаря США Джона Керрі. За підсумками зустрічі Керрі назвав «російську агресію» найбільшою загрозою для України і додав, що США не будуть «закривати очі» на російські танки на Донбасі.

Тоді ж Керрі розповів, що Меркель і Олланд отримали якусь пропозицію від Путіна, але не уточнив, у чому вона полягає. Держсекретар додав, що лідери Франції та Німеччини ознайомилися з текстом лише в четвер і ще повністю не проаналізували його.