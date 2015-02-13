Приміщення обласного військкомату у Рівному 10 лютого обстріляли з гранатомету - МВС
Правоохоронці Рівного встановили, що приміщення обласного військового комісаріату ввечері 10 лютого обстріляли з гранатомету.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.
Згідно з результатами експертних досліджень, вибух на території обласного військкомату стався внаслідок дії гранатометного пострілу ВОГ-25.
ВОГ-25 – це осколковий боєприпас для підствольних гранатометів, які здебільшого використовуються як додатковий пристрій до автомату Калашникова.
Зловмисник поки що не затриманий.
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Як повідомляв УНІАН, у Рівному пізно ввечері 10 лютого невідомий зловмисник обстріляв обласний військкомат із невстановленого пристрою. Сигнал про обстріл приміщення надійшов до міліції о 23.15.
Внаслідок пострілу вибиті два вікна на четвертому поверсі у приміщенні, де розташований мобілізаційний клас, пошкоджена стіна будівлі.
Порушене кримінальне провадження за двома статтями ч. 4 ст. 296 (хуліганство з використанням вогнепальної зброї) ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, здійснене шляхом підпалу або вибуху) ККУ.
Раніше також повідомлялося, що у вересні минулого року невідомі вночі обстріляли з гранатомета військкомат у Харкові.