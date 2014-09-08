У Харкові вночі обстріляли з гранатомета військкомат

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, інцидент стався сьогодні, 8 вересня, близько 4:00.

Зловмисники обстріляли фасадну частину будівлі військкомату по вулиці Соколова, 7.

У медіа-центрі наголосили, що обстріл вівся з дальньої відстані, тому камери спостереження не зафіксували особу стрілка та кількість зловмисників.

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Зараз на місці події працюють працівники військової прокуратури, військової служби правопорядку, міліція.

У медіа-центрі наголосили, що це вже другий напад на цей військкомат. 7 березня невідомі намагалися проникнути в приміщення на першому поверсі, однак грати завадили їм це зробити. Тоді зловмисники побили вікна військкомату та підпалили покришки перед будівлею.

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