Президент підписав указ про строки проведення призовів та звільнення в запас в цьому році

Згідно з документом, у 2015 році чергові призови громадян на строкову військову службу пройдуть у квітні-травні та жовтні-листопаді.

Читайте такожУ Порошенка повідомили, що призов до армії можуть відновити навесні

На строкову військову службу призвуть придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Кабінету міністрів доручено визначити чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2015 році.

Крім цього, указ передбачає звільнення у квітні - травні 2015 року в запас із Збройних сил, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби.