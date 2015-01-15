В Україні призовний вік збільшений до 27 років

За відповідний закон (№ 1525) про внесення змін до законодавства щодо вдосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян, які проходять військову службу під час особливого періоду, за основу і в цілому проголосували 256 народних депутатів з 327 зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожТурчинов закликає ухвалити закон, який встановить вік призову строковиків від 20 до 27 років

До прийняття цього рішення призовний вік в Україні обмежувався 25 роками.

Законом передбачено збільшення строків строкової військової служби незалежно від виду Збройних сил (18 місяців) і отриманого ступеня вищої освіти "магістр" (12 місяців).

Також законом передбачено скасувати нині чинну норму про відстрочку від призову при наявності в сім'ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу (досі відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами надавалася призовнику на час проходження строкової військової служби його братом).

Також в законі зазначається, що тепер контракт про службу можна укладати не на 5 років, а на термін від 1 до 5 років.

Крім цього, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, що посилює відповідальність військовослужбовців за порушення дисципліни. За це рішення проголосували 242 народних депутати.

Законопроектом планується встановити, що покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні буде призначатися тільки військовослужбовцям строкової служби.

Також законопроект передбачає посилення покарання за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем. Крім цього перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень спричинить за собою арешт з утриманням на гауптвахті строком до 10 діб.

Також визначається, що порушення правил несення прикордонної служби каратиметься 10 добами гауптвахти. За розпивання алкогольних напоїв законопроектом передбачено штраф або покарання в вигляді до 10 діб гауптвахти.