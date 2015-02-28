Екс-регіонал Чечетов учинив самогубство - МВС

08:59, 28 лютого 2015
Суспільство
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Деталі події у МВС пообіцяли повідомити пізніше.

Чечетов погиб / Фото УНИАН

Сьогодні вночі із 17 поверху зі своєї квартири вистрибнув екс-регіонал і колишній народний депутат Михайло Чечетов. Він розбився насмерть.

У відділі зв'язків із громадськістю МВС України в Києві ТСН підтвердили факт смерті Чечетова, назвавши причиною загибелі самогубство.

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