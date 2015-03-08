Військові з передової привітали українок з 8 Березня

Українські військові, які задіяні у проведенні Антитерористичної операції на Донбасі, записали відеопривітання жінкам з нагоди свята 8-го березня.

Відео із привітанням до Міжнародного жіночого дня оприлюднено на YouTube-каналі Військового телебачення України. Читайте такожПорошенко пообіцяв не скасовувати 8 Березня Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко з нагоди свята 8 березня вручив нагороди жінкам - волонтерам, медикам, рятувальникам, правоохоронцям. Він також підкреслив важливу роль жінок та їхню участь в захисті України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter