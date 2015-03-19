ОБСЄ: Переселенці під Маріуполем через постійні обстріли не можуть розпочати нормальне життя

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявляє, що під Маріуполем переселенці через постійні обстріли не можуть розпочати нормальне життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник ОБСЄ сказав на брифінгу у Києві.

Читайте такожБойовики окопуються і стягують військову техніку ближче до Маріуполя - Тимчук

“Під Маріуполем у таборі тимчасового переміщених осіб, які переїхали з Донецька та Луганська, вони весь час очікують нових бомбардувань і не можуть почати нормальне життя, тому що, власне, бомбардування і обстріли продовжуються”, - наголосив Хуг.