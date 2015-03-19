Бойовики погрожували вбити членів місії ОБСЄ - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"ОБСЄ повідомила, що учора, під час відвідання командою міжнародних спостерігачів пропускного пункту у населеному пункті Заїченко, що наразі контролюється бойовиками, польовий командир одного з загонів бандформування «ДНР» погрожував вбити членів місії у разі непокори його наказам. Як зазначено у звіті місії, причиною такої реакції став підрив військової вантажівки, внаслідок чого загинуло двоє бойовиків, а ще одного було поранено", - сказав Лисенко.

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Станом на 13:30 звіту місії за 18 березня ще не опубліковано.