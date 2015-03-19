В зоні АТО відновили мовлення українських каналів

Про це на брифінгу заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець, передає Українська правда.

За його словами, для цього Польща безкоштовно надала відповідні передавачі, які крім передачі сигналу українських каналів можуть також глушити частоти сепаратистських.

Зокрема, стверджує він, у Донецьку відновлене мовлення "5 каналу", Еспресо ТВ і Радіо 24.

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Стець також стверджує, що діяльність Міністерства інформполітики фінансується міжнародними грантами.

"На сьогодні ні копійки державних коштів навіть на функціонування Міністерства інформаційної політики не витрачено", – запевнив він.