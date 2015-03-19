Мер Маріуполя просить відновити роботу залізниці та аеропорту
Мер Маріуполя Юрій Хотлубей просить віце-прем'єра Зубка відновити роботу залізниці та аеропорту у місті.
Про це він заявив на нараді у Краматорську з головами міст і районів Донецької області, повідомляється к Twitter прес-служби Донецької ОДА.
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"Мер Маріуполя Хотлубей просить віце-прем'єра Зубка відновити залізничне сполучення з містом та відновити роботу аеропорту", - сказано в повідомленні.
Мер #Маріуполь#Хотлубей просить віце-прем'єра #Зубко відновити #жд-повідомлення з містом і відновити роботу #аеропорт'а.
- Прес-служба Донода (@pressdonoda) March 19, 2015
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Раніше УНІАН повідомляв, що, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід в селі Кузнєцовка Розовського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило за собою сходження з рейок вантажного потягу. Внаслідок цього інциденту рух поїздів на ділянці Комиш-Зоря - Розівка було призупинено. Рух через міст було відновлено 23 січня.