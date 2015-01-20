У Запорізькій області терористи підірвали міст, через який мав іти потяг з військовою технікою

Про це повідомив прокурор Запорізької області Олександр Шацький, передає кореспондент Еспресо.TV в Запоріжжі.

"Підірвали міст або вибухівка була в рельсах перед мостом. Десять вагонів з тридцяти зішли з рейок. Цей потяг віз вугілля в сторону Волновахи", - розповів він.

За його словами зараз керівництво силових структур поїхали на місце події. Українські військові оточили місце події.

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У той же час бійці 72-ї окремої механізованої бригади повідомили, що це на 100% терористичний акт, бо вночі саме по цьому залізничному шляху повинні були йти в сторону Волновахи український потяг з великою кількістю військової техніки.

Також за непідтвердженими данним, через вибух зруйновано кілька приватних будинків в селі Кузнецівка Розівського району.

За даними місцевого видання 061, яке посилається на співробітників лінійного відділку міліції, сам міст вважається територією Донецької області.