У Харківській області ягуар завдав жінці важких тілесних ушкоджень
У Харківській області внаслідок нападу ягуара до лікарні із важкими тілесними ушкодженнями госпіталізована жінка, яка прибирала у вольєрі тварини у звіринці на території бази відпочинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, подія сталася вчора, 22 березня, близько 11.00 у Вовчанському районі області на території бази відпочинку «Парус-Максі».
Читайте такожУ Полтавській області ведмідь відкусив руку 12-річній дівчинціЗа відомостями прокуратури, жінка 1989 року народження, прибирала у вольєрі, де знаходився ягуар. Під час прибирання тварина напала на жінку та завдала їй тілесних ушкоджень. Зараз постраждала перебуває в реанімації лікарні, її стан стабільно важкий.
На цей час відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне тяжке ушкодження). Слідство з’ясовує, чи є дозвільні документи на утримання тварин у цьому звіринці, чи дотримувалися умови тримання диких тварин тощо.