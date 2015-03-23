У Харківській області ягуар завдав жінці важких тілесних ушкоджень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, подія сталася вчора, 22 березня, близько 11.00 у Вовчанському районі області на території бази відпочинку «Парус-Максі».

Читайте такожУ Полтавській області ведмідь відкусив руку 12-річній дівчинціЗа відомостями прокуратури, жінка 1989 року народження, прибирала у вольєрі, де знаходився ягуар. Під час прибирання тварина напала на жінку та завдала їй тілесних ушкоджень. Зараз постраждала перебуває в реанімації лікарні, її стан стабільно важкий.

На цей час відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне тяжке ушкодження). Слідство з’ясовує, чи є дозвільні документи на утримання тварин у цьому звіринці, чи дотримувалися умови тримання диких тварин тощо.