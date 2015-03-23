Російські лікарі не пускають Савченко на засідання суду 26 березня

17:17, 23 березня 2015
Суспільство
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Російські медики не пускають українську льотчицю Надію Савченко на засідання Басманного суду Москви 26 березня у зв’язку з її станом здоров’я. 

REUTERS

Про це йдеться в листі Надії Савченко, який в у своєму "Твиттері" опублікував адвокат Марк Фейгін, передає радіо "Свобода". "Медики з СІЗО-1 не хочуть відпускати мене на суд, посилаючись на слабкий стан мого здоров’я, і торгуються про те, щоб припинила голодування", – написала Надія Савченко.

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Вона наголошує, що припинить голодування лише тоді, коли суд змінить запобіжний захід на домашній арешт в консульстві України в Росії. 

26 березня суд розгляне законність об’єднання двох кримінальних справ в одне провадження. 

Напередодні, 20 березня, у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що стан здоров’я Надії Савченко задовільний.

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