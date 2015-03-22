У Москві заявили, що стан Савченко задовільний

Про це агентству ТАСС повідомив член Громадської спостережної комісії Москви (ОНК) Олександр Куліковський. "Члени ОНК відвідали сьогодні Надію Савченко, її життю нічого не загрожує, стан задовільний", - сказав він.

Читайте такожПрокуратура України направила Москві документи по справі СавченкоЗа словами Олександра Куликівського, Надія Савченко сказала, що готова припинити голодування, у тому випадку, якщо їй буде змінений запобіжний захід на домашній арешт.

Як спільно УНІАН, Надію Савченко перевели в лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 13 березня українська льотчиця заявила про відновлення голодування, обіцяючи не припиняти його до тих пір, поки її не звільнять з-під варти.