У Москві заявили, що стан Савченко задовільний
17:24, 22 березня 2015Суспільство
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Стан народного депутата України і льотчиці Надії Савченко, яка продовжує голодування в одному з СІЗО Москви, задовільний.
REUTERS
Про це агентству ТАСС повідомив член Громадської спостережної комісії Москви (ОНК) Олександр Куліковський. "Члени ОНК відвідали сьогодні Надію Савченко, її життю нічого не загрожує, стан задовільний", - сказав він.
Читайте такожПрокуратура України направила Москві документи по справі СавченкоЗа словами Олександра Куликівського, Надія Савченко сказала, що готова припинити голодування, у тому випадку, якщо їй буде змінений запобіжний захід на домашній арешт.
Як спільно УНІАН, Надію Савченко перевели в лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 13 березня українська льотчиця заявила про відновлення голодування, обіцяючи не припиняти його до тих пір, поки її не звільнять з-під варти.
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