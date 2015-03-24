Бомбосховища в повній готовності наявні в 20 областях України

Про це повідомив виице-прем'єр Геннадій Зубко. "На сьогоднішній день підготовка сховищ - це питання місцевого самоврядування, завдання поставлено. Фактично 20 областей вже виконали на 100% підтримку цих бомбосховищ", - сказав Геннадій Зубко.

Він також підкреслив, що всі бомбосховища в населених пунктах знаходяться на балансі місцевої влади, тому саме вони повинні фінансувати їх утримання. При цьому ЖЕКи у випадку нестачі коштів для цих цілей повинні звертатися з відповідними запитами до місцевої влади.

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Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво країни ставить перед обласними адміністраціями та відповідними структурами завдання повністю відпрацювати систему цивільної оборони та захисту громадян у масштабах всієї України.