Порошенко заявив, що інструкторів Нацгвардії тренуватимуть найкращі американські спецпризначенці

Американські військові будуть тренувати інструкторів для Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із активом Чернігівської області в облдержадміністрації.

За словами Порошенка, учора він підписав відповідний указ про допуск американських військових до проведення навчань на території України.

"Це не просто навчання – 290 найкращих американських спецпризначенців тренуватимуть інструкторів Нацгвардії, які розповсюдять досвід серед українських військовослужбовців", - сказав президент.

Читайте такожАваков анонсував дату прибуття американських інструкторів в Україну

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що будуть залучені до навчань і військовослужбовці інших країн, аби "брати найкраще з того досвіду, який вони мають".

Глава держави також повідомив, що на сьогодні уже укладено близько 87% контрактів, запланованих на рік, у військово-промисловій сфері. Оборонні підприємства завантажені роботою 24 години на добу.

"Мобілізований, підготовлений, одягнений і нагодований український воїн, має мати найкраще озброєння", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2015 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Указом президента дозволяється допустити на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях підрозділи збройних сил США, держав-членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру", Польщі з озброєнням, військовою технікою, кораблями, підводними човнами, літаками та вертольотами на строки та в кількості, затверджені указом.