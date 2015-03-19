Американські військові найближчим часом почнуть тренувати бійців Нацгвардії - Байден

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Порошенко повідомив про ситуацію на Донбасі і поінформував щодо останніх нормативних актів, які ухвалив український парламент на виконання Мінських домовленостей.

У свою чергу, Байден розповів про рішення президента США Барака Обами щодо проведення тренувань для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії, які відбудуться найближчим часом.

Читайте такожБайден і Порошенко обговорили ситуацію на Донбасі та допомогу Україні у сфері безпеки

Віце-президент також повідомив, що наприкінці березня до України прибуде перша партія військових автомобілів для підсилення обороноздатності України.

Президент України подякував США за сильну позицію щодо Криму та послідовну підтримку територіальної цілісності України.